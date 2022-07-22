Тетрадзе: сборная России была способна выиграть ЧМ-1994

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о том, что национальная команда была способна выиграть чемпионат мира в 1994 году.
«Там все были личностями. Люди играли в Италии, Испании, Германии. С такими мастерами приятно было выходить на поле. Жаль, что не удалось выиграть чемпионат мира или Европы, хотя возможности были. Если бы не «письмо четырнадцати» перед ЧМ-1994, могли выступить намного лучше в Штатах. Этот скандал всё разрушил. Понимаете, если в футболе что-то неправильно делаешь, он обязательно тебя наказывает. Вот и нас наказал. Хотя состав у России был звёздный.
Бышовец до сих пор убеждён, что та плеяда по потенциалу способна была выиграть чемпионат мира? Я тоже так считаю. Просто вспомните состав той сборной. Шалимов, Мостовой, Ледяхов, Онопко, Кирьяков, Колыванов, Юран — все играли в Европе. А в Европу просто так не брали.
Я и сейчас считаю «письмо четырнадцати» большой ошибкой. Оно повлияло на весь наш футбол. Я никогда в таких делах не участвовал, даже слушать не хотел», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 22 июля 2022
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