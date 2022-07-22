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«Реанимации и скорой не было, спокойно ушёл с тренировки». Тренер «Крыльев» — о Пиняеве

«Реанимации и скорой не было, спокойно ушёл с тренировки». Тренер «Крыльев» — о Пиняеве
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ситуации с полузащитником команды Сергеем Пиняевым.

«На тренировке он почувствовал недомогание. Реанимации, скорой помощи, конечно, не было. Он совершенно спокойно ушёл с тренировки. Я даже не знал, что его отвезли на консультацию к врачам, узнал лишь по факту, когда сказали о возможном диагнозе. Он остался на обследовании, мы узнали, что это левосторонний, спонтанный пневмоторакс.

Его состояние нормальное, он смотрит оптимистично на эту ситуацию. Дальше нужно просто сделать одно хорошее обследование. Есть ситуации, где обходятся и без хирургического вмешательства, есть и с ним. Как будет дальше развиваться ситуация, мы скажем дополнительно», — рассказал Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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