Алехандро Домингес нанёс символический удар в матче «Зенит» — «Крылья Советов». Видео
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Бывший полузащитник «Зенита» Алехандро Домингес принял участие в символическом вводе мяча в игру перед встречей команды с «Крыльями Советов» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Также аргентинец поучаствовал в раздаче автографов в фойе стадиона «Газпром Арена».
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Зенита».
41-летний Домингес выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2009 год, проведя за команду 64 матча, забив 10 голов и отдав 15 результативных передач. Алехандро пришёл в «Зенит» из «Рубина», а спустя два года также ушёл в казанскую команду.
Болельщики «Зенита» помнят Домингеса по спасению в матче с «Сатурном» в Раменском, позволившее удержать победу матче и чемпионство в России в 2007 году.
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