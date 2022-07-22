Алехандро Домингес нанёс символический удар в матче «Зенит» — «Крылья Советов». Видео

Бывший полузащитник «Зенита» Алехандро Домингес принял участие в символическом вводе мяча в игру перед встречей команды с «Крыльями Советов» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Также аргентинец поучаствовал в раздаче автографов в фойе стадиона «Газпром Арена».

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Зенита».

41-летний Домингес выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2009 год, проведя за команду 64 матча, забив 10 голов и отдав 15 результативных передач. Алехандро пришёл в «Зенит» из «Рубина», а спустя два года также ушёл в казанскую команду.

Болельщики «Зенита» помнят Домингеса по спасению в матче с «Сатурном» в Раменском, позволившее удержать победу матче и чемпионство в России в 2007 году.