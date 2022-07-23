Радимов: если Мостовой продолжит в том же духе, получим одного из лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0). Напомним, в этой встрече игрок оформил дубль.

«Мостовой забивает два гола, проводит шикарный матч. Наверное, это хорошая заявка, чтобы выйти дальше в стартовом составе. Думаю, это повод уже другим задуматься, что Мостовой в порядке. Его место сейчас в составе логично. Семаку виднее. Вчера вышли восемь легионеров, к ним приобщились Кузяев и Мостовой. Все остальные, видимо, похуже выглядят, чем эти россияне.



Семаку виднее, он тренирует ребят каждый день. Сергей Богданович не ошибся. Если Мостовой продолжит в том же духе, мы получим одного из лучших игроков чемпионата. Поймите, в «Зените» не так просто играть. Там собраны лучшие легионеры. Выходить в их компании дорогого стоит. Мостовой молодец. Надо порадоваться за него», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.