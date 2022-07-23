Андрей Мостовой: Клаудиньо пять раз попросил поблагодарить за пас

Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в матче второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0). В этом встрече Мостовой оформил дубль.
«Приятно, всё хорошо. Одержали первую победу в сезоне, это очень важно. Первый блин был комом с «Химками». Исправились на домашнем стадионе перед болельщиками.
Это самое важное. Второй гол был результатом командного взаимодействия. Все хорошо подстроились друг под друга. Клаудиньо пять раз попросил поблагодарить за пас. Я выждал паузу, увидел угол и пробил», — сказал Мостовой в интервью клубном телевидению.
«Зенит» в первом туре сыграл вничью с «Химками» (1:1). В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 июля в Санкт-Петербурге.
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