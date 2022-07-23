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Неймар сообщил, что хочет остаться в «ПСЖ»

Неймар сообщил, что хочет остаться в «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар изъявил желание остаться во французском клубе.

«Я хочу остаться в «ПСЖ». Никто из клуба ничего не сказал мне о планах на моё будущее. Не знаю, чего хочет клуб, но я хочу остаться», — приводит слова Неймара AFP.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов расстаться с Неймаром, так как бразилец не входит в планы нового главного тренера команды Кристофа Галтье. Сообщалось, что услуги Неймара были предложены «Манчестер Сити», однако «горожане» отказались от предложения, обосновав это тем, что довольны своей атакующей линией.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер по-прежнему остаётся самым дорогим в истории футбола. В 144 матчах за парижскую команду форвард забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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