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Тренер «Сочи» рассказал, что у команды не получилось в матче с ЦСКА

Тренер «Сочи» рассказал, что у команды не получилось в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин объяснил причины поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА.

«Мы хотели навязать свою игру. ЦСКА начал играть вторым номером, это наша заслуга, но мы недоработали в переходных фазах, а ЦСКА этим славится.

Федотову удалось за короткое время выстроить свою игру, которую мы понимаем. Подбор футболистов такой, что он смог это сделать за небольшой промежуток», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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