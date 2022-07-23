Нобоа предположил, почему не играет в стартовом составе «Сочи»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после разгромного поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3) высказался о том, что не играет в стартовом составе команды.

«Готов я играть с первых минут или нет — это нужно спрашивать тренера. Я тренируюсь с командой почти месяц. Не знаю, почему не играю. Тренер не видит меня в основе? Возможно. Все решения принимает главный тренер», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Отметим, что в сегодняшней встрече эквадорец появился на поле на 71-й минуте, заменив хавбека Никиту Бурмистрова. В матче первого тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Торпедо» (3:1) Нобоа также не появился в стартовом составе команды, а вышел на замену.