Нобоа предположил, почему не играет в стартовом составе «Сочи»
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после разгромного поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3) высказался о том, что не играет в стартовом составе команды.
«Готов я играть с первых минут или нет — это нужно спрашивать тренера. Я тренируюсь с командой почти месяц. Не знаю, почему не играю. Тренер не видит меня в основе? Возможно. Все решения принимает главный тренер», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Отметим, что в сегодняшней встрече эквадорец появился на поле на 71-й минуте, заменив хавбека Никиту Бурмистрова. В матче первого тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Торпедо» (3:1) Нобоа также не появился в стартовом составе команды, а вышел на замену.
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