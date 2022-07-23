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Тен Хаг заинтересован в приглашении в «МЮ» защитника «Барселоны» Деста

Тен Хаг заинтересован в приглашении в «МЮ» защитника «Барселоны» Деста
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в приглашении в команду защитника «Барселоны» Серджино Деста, которого он тренировал будучи наставником «Аякса». Об этом сообщает Caught Offside. По сведениям источника, 21-летний футболист, вероятно, согласится на переход. «Барселона» готова отпустить своего игрока за € 20 млн.

Ранее тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» другого нидерландского футболиста «Барселоны» Френки де Йонга, однако полузащитник отказался переходить в английскую команду.

Дест перешёл в «Барселону» в октябре 2020 года. В 72 матчах за команду он забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между Серджино и испанской командой истекает в 2025 году.

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