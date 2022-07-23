«Барселона» отказалась от возможности подписать Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.



По информации источника, каталонский клуб не заинтересован в услугах португальского футболиста. Ранее сообщалось, что Роналду стремится присоединиться к команде, которая выступит в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2022/2023. В списке возможных вариантов продолжения карьеры форварда значились «Барселона», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».



Ранее Роналду не поехал на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед».



Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

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