Самый дорогой состав «Манчестер Юнайтед». Команда без Роналду, зато с Лукаку и Магуайром

«Манчестер Юнайтед» всегда был готов тратить деньги. Несмотря на продуктивную академию, клуб и в 90-е, и в нулевые делал мощные трансферы. Особенно активно – в эпоху исполнительного директора Эда Вудворда. Получилось, правда, так себе. Пока статусный трансфер — вообще не гарантия успеха для «МЮ». Давайте смотреть.

Вратарь: Давид де Хеа – € 25 000 000

Трансфер: из «Атлетико» летом 2011 года

Что в итоге: лучший игрок «МЮ» последнего десятилетия

Подписание контракта Сейчас

20-летнего щуплого вратаря покупал ещё сэр Алекс Фергюсон. В 2011 году «МЮ» по-прежнему искал замену Эдвину ван дер Сару и отвалил «Атлетико» нужную сумму — настолько Ферги был уверен.



Давид де Хеа в итоге пережил сначала проблемы роста, а затем и четырёх главных тренеров. Даже с учётом ошибок, он точно самый стабильный игрок «Юнайтед» в эру после Фергюсона. То, как в прошлом сезоне де Хеа пересобрался и отбил место в основе у Дина Хендерсона, заслуживает уважения.

Правый защитник: Аарон Ван-Биссака — € 55 000 000

Трансфер: из «Кристал Пэлас» летом 2019 года

Что в итоге: может уйти из клуба этим летом

Подписание контракта Сейчас

Аарон Ван-Биссака ворвался в состав «Кристал Пэлас» весной-2018 и выдал мощный сезон-2018/19. Настолько, что Уле-Гуннар Сульшер убедил клуб отдать за игрока больше полусотни миллионов. И у норвежца Ван-Биссака играл более-менее часто, впечатляя публику смелыми подкатами. Когда у команды просела физика, стали очевидны и проблемы Аарона: в эффектные подкаты он летит, потому что теряет позицию, а в атаке — прямолинеен как электричка.

Эрик тен Хаг не рассматривает АВБ даже в запас. Так что «МЮ» пытается хоть как-то отбить вложенные деньги, но даже «Кристал Пэлас» готов взять парня обратно разве что в аренду с правом выкупа.

Центральный защитник: Гарри Магуайр – € 87 000 000

Трансфер: из «Лестера» летом 2019 года

Что в итоге: получит шанс на перезагрузку в новом сезоне

В первый сезон Сейчас

В книге лайфхаков для продавцов вместо классического примера «Продай мне ручку» теперь описан трансфер Гарри Магуайра. В «Лестере», вероятно, и сами не ожидали такого заработка. Да, Магуайр отыграл пару сильных сезонов, но в конкретной системе, где не выпячивались его недостатки. «МЮ» хотел играть по-другому. Да, были слухи, но за ним не то чтобы всерьёз гонялись топ-клубы. В итоге «Юнайтед» просто выложил столько, сколько потребовали. Исполнительный директор Эд Вудворд, кажется, просто хотел перебить сделку «Ливерпуля» по Вирджилу ван Дейку (€ 84,65 млн).



В «Юнайтед» Магуайр вскоре получил капитанскую повязку, но быстро выяснилось, что это не то чтобы идеальный защитник. Очень достойный, с хорошим процентом выигранных единоборств и способностью продвигать мяч. Но и с проблемами при игре один в один или скоростных дуэлях. В какой-то момент Магуайр оказался едва ли не главным виновником всех проблем и превратился в мем. Дошло до крайности, когда его освистывали свои же болельщики. Причём не только «МЮ», но и сборной Англии.



Тен Хаг вопреки ожиданиям выбрал Магуайра капитаном на новый сезон и вообще поддержал. Так что сюжет, сможет ли Гарри справиться с давлением, один из самых интересных в сезоне.

Центральный защитник: Рио Фердинанд — € 46 000 000

Трансфер: из «Лидса» летом 2002 года

Что в итоге: один из лучших игроков клуба в истории

Подписание контракта Сейчас

Де-юре в этом рейтинге должен быть Лисандро Мартинес (€ 57,37 млн), но возьмём его за скобки. Парень ещё не добрался до команды, да и неясно, в какой роли будет играть: помимо ЦЗ, он способен закрыть позиции слева в обороне и в опорной зоне.



С Рио Фердинандом такой дилеммы нет. Этот шкаф так прочно стоял в центре защиты, что оправдал каждый из вложенных € 46 млн. А летом 2002 года это были громадные деньги. Рио привнёс не только игровую мощь, но и отвечал за лидерские качества. Вместе с Неманьей Видичем составил одну из лучших пар защитников в истории АПЛ.



В остальном просто хватит цифр: 454 матча за «МЮ», шесть титулов чемпиона Англии, два Кубка лиги, четыре Суперкубка и победа в Лиге чемпионов.

Левый защитник: Люк Шоу — € 37 500 000

Трансфер: из «Саутгемптона» летом 2014 года

Что в итоге: основной левый защитник

В первый сезон Сейчас

Люка Шоу тоже покупал ещё сэр Алекс, и он до сих пор самый дорогой 18-летний пацан в «МЮ». Уэйн Руни стоил на полмиллиона дешевле.



Трансфер Шоу в какой-то степени закрывал гештальт из-за Гарета Бэйла. Летом 2007-го «Юнайтед» упустил молодого вингера, который выбрал «Тоттенхэм». Летом 2014-го сделал всё, чтобы убедить и футболиста (перспективы), и клуб (много денег).



Сейчас Шоу 27 лет, а у него событий на две карьеры. Люк пережил жуткий двойной перелом ноги, вытерпел недоверие одного тренера и всё-таки смог вернуться на топ-уровень (с помощью другого тренера). Теперь новый челлендж: доказать, что он подходит под требования тен Хага. Иначе за спиной голодный и более молодой Тирелл Маласиа.

Центральный полузащитник: Фред — € 59 000 000

Трансфер: из «Шахтёра» летом 2018 года

Что в итоге: с переменным успехом игрок основного состава

В первый сезон Сейчас

Тут мог бы быть Неманья Матич, классический опорник, но разница в стоимости слишком велика. За серба «Челси» получил € 44,7 млн, а продажа Фреда — до сих пор рекордная для «Шахтёра». При этом Фред не то чтобы требовался «Юнайтед».

Летом 2018-го полузащитников было достаточно: Матич, Погба, Эррера, Феллайни, Мата, Перейра, Мактоминей. Кажется, Вудворд просто впечатлился, что другие топ-клубы укрепляются игроками «Шахтёра», и тоже забрал лучшего.



Всё время в «МЮ» Фред — мерцающий игрок основы. Вроде и играет, но ни Жозе Моуринью, ни Уле Сульшер будто бы и не разобрались, как его использовать наиболее эффективно. Пытались смастерить что-то вроде Н'Голо Канте — не хватало агрессии и оборонительных навыков. Ральф Рангник, пока гостил в Манчестере, передвинул Фреда ближе к атаке, и тот выдал самые результативные полсезона в «МЮ». Теперь этим ребусом займётся тен Хаг.

Центральный полузащитник: Поль Погба — € 105 000 000

Трансфер: из «Ювентуса» летом 2016 года

Что в итоге: ушёл свободным агентом и подписал контракт с «Ювентусом» *грустный тромбон*

В первый сезон Сейчас

Поль Погба — олицетворение трансферной философии «МЮ» последних лет. Или даже символ эры Вудворда вообще. Этот трансфер не был нужен никому, кроме коммерческого отдела клуба и агента Погба. Помноженные друг на друга, все минусы дали провальный результат. Удивительно, что тянулось это шесть лет.

Атакующий полузащитник: Бруну Фернандеш — € 63 000 000

Трансфер: из «Спортинга» зимой 2020 года

Что в итоге: стал одним из лидеров

Подписание контракта Сейчас

Ещё один пример феерического стиля Вудворда: летом 2019-го «Юнайтед» активно интересовался Бруну Фернандешем. «Спортинг» выставил ценник в районе € 60-70 млн. «МЮ» слился, причём якобы из-за сомнений, что Бруну не потянет позиционную атаку и хорош лишь в контригре. При этом Сульшер выстраивал вертикальный футбол с упором на скорость. Через полгода полузащита «МЮ» была в кризисе, переговоры возобновили, и «Юнайтед» заплатил требуемые деньги.



Бруну во многом «организовал» уход Погба. И дело даже не в баллах результативности, которые португалец стал набирать. Фернандеш закрыл вопрос с плеймейкером и пахал так, что все сравнения были не в пользу француза.

Правый полузащитник: Джейдон Санчо — € 85 000 000

Трансфер: из «Боруссии» летом 2021 года

Что в итоге: провалил дебютный сезон, возможно, станет важным игроком при тен Хаге

В первый сезон Сейчас

Ещё одна трансферная сага. За Джейдона Санчо клуб боролся два года и летом 2021-го всё-таки убедил молодую английскую звезду. Санчо подкупила настойчивость «МЮ», да и Сульшер рассматривал его как лидера атаки. Шустрый вингер с дриблингом — идеально под быстрый футбол.



Криштиану всё изменил. Санчо оказался в тени, а у Сульшера возникла проблема: как выстроить игру вокруг Роналду, а не встроить в неё Санчо. Учитывая схему с одним форвардом, слишком много игроков претендовали на фланги. Джейдон в первой части сезона был в плохой форме, чтобы вытаскивать на физике.



Сейчас это ещё один игрок, у которого большие надежды на тен Хага.

Левый полузащитник: Анхель Ди Мария — € 75 000 000

Трансфер: из «Реала» летом 2014 года

Что в итоге: перешёл в «ПСЖ» летом 2015-го за € 63 млн

Подписание контракта Сейчас

Аргентинец перестал чувствовать себя нужным в «Реале» и хотел больше денег. Мадридцам требовалось оформить сделку по Хамесу Родригесу. «ПСЖ» вроде бы интересовался Ди Марией, но «МЮ» выложил значительно больше. На старте все были счастливы: новая «семёрка» Ди Мария сделал «3+3» в первых пяти матчах и респектовал Луи ван Галу. Затем в короткий срок всё рухнуло.



Следующим летом Анхель фотографировался уже с футболкой «ПСЖ». Посыпались инсайды, что с ван Галом отношения разладились, подружиться с партнёрами вообще не вышло, жить в Манчестере аргентинцу не нравилось и вообще английский футбол — не для него. Почему «МЮ» не смог оценить все эти риски до сделки? Потому что.



Ну хотя бы не потеряли много денег.

Нападающий: Ромелу Лукаку — € 84 700 000

Трансфер: из «Эвертона» летом 2017 года

Что в итоге: перешёл в «Интер» летом 2019-го за € 74 млн

В первый сезон Сейчас

Трансфер Ромелу Лукаку выглядел очень перспективно. Парень разрывал АПЛ в составе «Эвертона» и подходил на роль главного форварда в «МЮ». Однако вскрылись две проблемы. Форварду нужна специальная система питания, чтобы и не снижать мощь, и не собирать лишние килограммы. И, возможно, главное — полное доверие тренера. Тогда Биг Ром будет следить за собой.



В «МЮ» Лукаку хоть как-то играл при Моуринью, а вот с Сульшером вообще не сложилось. Когда Уле-Гуннар решил поставить его на фланг, Ромелу решил уходить. Причём на сделке с «Интером» удалось заработать много.

Топ-10 самых дорогих приобретений «МЮ» за всю историю: