Гильермо Абаскаль оценил первую победу «Спартака» в новом сезоне РПЛ
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сегодня был тяжёлый матч. Соперник играл хорошо, нужно отдать им должное. Мы оборонялись ниже, чем обычно. Но считаю, что победа закономерна. Правда, в конце надо было играть спокойнее. Сейчас нужно провести анализ трёх игр, как и той работы, которую мы проделали за это время», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
Комментарии
- 23 июля 2022
-
23:38
-
23:27
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:13
-
22:12
-
21:54
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:06
-
21:03
-
21:00
-
20:59
Партнерский контент