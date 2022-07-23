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Гильермо Абаскаль оценил первую победу «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Гильермо Абаскаль оценил первую победу «Спартака» в новом сезоне РПЛ
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сегодня был тяжёлый матч. Соперник играл хорошо, нужно отдать им должное. Мы оборонялись ниже, чем обычно. Но считаю, что победа закономерна. Правда, в конце надо было играть спокойнее. Сейчас нужно провести анализ трёх игр, как и той работы, которую мы проделали за это время», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

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