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Ахметов заявил, что в «Краснодаре» инфраструктура лучше, чем в ЦСКА

Ахметов заявил, что в «Краснодаре» инфраструктура лучше, чем в ЦСКА
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил инфраструктуру в команде с московским ЦСКА, за который хавбек выступал до 30 июня 2022 года.

«С адаптацией всё хорошо. Есть чему учиться и привыкать. Надеюсь, что скоро наберу оптимальную форму и буду играть. Отличия от ЦСКА? Здесь, наверное, лучше инфраструктура — лучшая в Европе. Всё создано, чтобы играть. Конечно, разные требования и разный стиль», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

24-летний Ахметов — воспитанник академии Коноплёва. В 2013 году он перебрался в казанский «Рубин», из которого в 2018-м в московский ЦСКА. За армейцев Ильзат в 104 матчах забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. Ахметов свободным агентом подписал контракт с «Краснодаром» на два года.

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