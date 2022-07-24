Стали известны полуфинальные пары чемпионата Европы — 2022 среди женщин

В ночь с 23 на 24 июля сборная Франции обыграла национальную команду Нидерландов (1:0) в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Победный мяч был забит в дополнительное время. На 102-й минуте пенальти в ворота Нидерландов реализовала защитница Эв Периссе.



Отметим, что французская команда стала последним коллективом, квалифицировавшимся в полуфинал турнира. Ранее до данной стадии добрались сборные Англии, Швеции и Германии.



В первом полуфинальном матче, который пройдёт 26 июля, встретятся национальные команды Англии и Швеции. Сборные сыграют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде.



На следующий день состоится вторая полуфинальная игра между сборными Германии и Франции. Соперники разыграют путёвку в финал Евро-2022 на стадионе «МК (Денбай)» в городе Милтон-Кинс.

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