Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карраскаль оценил голевой пас Акинфеева в матче с «Сочи»

Карраскаль оценил голевой пас Акинфеева в матче с «Сочи»
Комментарии

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о победной игре с «Сочи» и результативной передаче вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Матч был достаточно тяжёлым, но мы смогли воспользоваться свободным пространством, проникали в штрафную, создавали много моментов и добились важной победы. Вся команда работала на этот результат. Голевая передача от Акинфеева? Игорь – живая легенда ЦСКА. Он великолепный, очень умный вратарь. Увидел меня на свободном пространстве, сделал отличную передачу, а мне удалось открыться, использовать этот пас и забить. Конечно, Игорь в этом эпизоде сделал всё», – сказал Карраскаль в послематчевом флеш-интервью на канале «Матч Премьер».

Матч 2-го тура РПЛ ЦСКА – «Сочи» завершился победой московской команды с крупным счётом – 3:0. На 36-й минуте Хесус Медина использовал голевой пас Карраскаля, затем Хорхе отличился сам после диагонали от Игоря Акинфеева, а в концовке встречи Медина оформил дубль.

Мощнейший старт ЦСКА Федотова. Даже Акинфеев помог разгромить «Сочи»! Мощнейший старт ЦСКА Федотова. Даже Акинфеев помог разгромить «Сочи»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022