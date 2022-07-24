Карраскаль оценил голевой пас Акинфеева в матче с «Сочи»

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о победной игре с «Сочи» и результативной передаче вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
«Матч был достаточно тяжёлым, но мы смогли воспользоваться свободным пространством, проникали в штрафную, создавали много моментов и добились важной победы. Вся команда работала на этот результат. Голевая передача от Акинфеева? Игорь – живая легенда ЦСКА. Он великолепный, очень умный вратарь. Увидел меня на свободном пространстве, сделал отличную передачу, а мне удалось открыться, использовать этот пас и забить. Конечно, Игорь в этом эпизоде сделал всё», – сказал Карраскаль в послематчевом флеш-интервью на канале «Матч Премьер».
Матч 2-го тура РПЛ ЦСКА – «Сочи» завершился победой московской команды с крупным счётом – 3:0. На 36-й минуте Хесус Медина использовал голевой пас Карраскаля, затем Хорхе отличился сам после диагонали от Игоря Акинфеева, а в концовке встречи Медина оформил дубль.
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