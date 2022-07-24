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Холанд в дебютном матче за «Манчестер Сити» забил гол в ворота «Баварии»

Холанд в дебютном матче за «Манчестер Сити» забил гол в ворота «Баварии»
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Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил в дебютном матче за «Манчестер Сити». В товарищеском матче, который проходит в США, «Манчестер Сити» встречается с «Баварией».

Холанд вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 12-й минуте в своём дебютном матче.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 150,00 млн.

Прошлым клубом Холанда была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба норвежский форвард становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.

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