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Главный тренер «Оренбурга»: это Голливуд – два года назад Сычевой играл в чемпионате Крыма

Главный тренер «Оренбурга»: это Голливуд – два года назад Сычевой играл в чемпионате Крыма
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Наставник «Оренбурга» Марцел Личка после победы над «Уралом» (3:0) акцентировал внимание на форварде Владимире Сычевом, который отметился хет-триком после выхода на замену.

«Вова Сычевой ещё два года назад играл в чемпионате Крыма, можно сказать, в аматорской лиге. Потом уехал в Омск и провёл один сезон в ФНЛ. Нам нравится его желание, его борьба. У него нет как таковой школы большого клуба. Вова – человек, который больше учился сам. А сегодня он забил три гола в Премьер-лиге. Мы его ничему не научили. Понятное дело, наш тренерский штаб работает с ним, подсказывает, но он сам всё это сделал. Он это заслужил. Сычевой начал с низов, а теперь играет в команде РПЛ и оформляет хет-трик. Это как Голливудский фильм», – сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.

Сычевой вышел на замену сразу после перерыва и уже через 18 секунд вывел «Оренбург» вперёд. Второй мяч Владимир забил на 67-й минуте, а через 10 минут оформил хет-трик и счёт 3:0. Матч так и завершился сухой победой оренбуржцев.

Сычевой родился в Симферополе. До 2020 года играл за «Крымтеплицу», после чего перешёл в омский «Иртыш» и провёл в ФНЛ сезон-2020/21 (25 матчей, 5 голов). В июле 2021-го стал игроком «Оренбурга». В прошлом сезоне на его счету 34 матча и семь мячей во всех турнирах.

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