«Арсенал» разгромил «Челси» с голом Габриэла Жезуса

Лондонский «Арсенал» победил «Челси» в товарищеском матче, который состоялся 24 июля на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. Команда Микеля Артеты забила по два гола в каждом из таймов.



Главным предматчевым событием для «Арсенала» был дебют Александра Зинченко – клуб поместил его фото в публикацию стартового состава в социальных сетях. Именно украинец оказался единственным, кого Артета сменил в перерыве. На 46-й минуте вместо Зинченко вышел португалец Нуну Тавареш.



После первого тайма «Арсенал» уже вёл со счётом 2:0. На 15-й минуте отличился другой летний новичок команды, перешедший из «Манчестер Сити», нападающий Габриэл Жезус. На 36-й минуте Мартин Эдегор с передачи Габриэла Мартинелли удвоил преимущество «канониров». А во втором тайме Букайо Сака и Самби Локонга установили итоговый счёт – 4:0.

За «Челси» дебютировал перешедший из итальянского «Наполи» центральный защитник Калиду Кулибали — он вышел на 73-й минуте вместо Тиагу Силвы и играл под 26-м номером, который в команде не носил никто после ухода Джона Терри.