«Динамо» — «Торпедо»: Захарян дальним ударом довёл счёт до разгромного

Сегодня, 24 июля, проходит встреча Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московскими «Динамо» и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Торпедо».

На 45-й минуте полузащитник «Динамо» Арсен Захарян нанёс результативный удар из-за пределов штрафной и довёл счёт до разгромного.

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте забил форвард «Динамо» Фёдор Смолов. На 36-й минуте пенальти в ворота «Торпедо» реализовал хавбек бело-голубых Даниил Фомин. Футболист развёл в разные стороны мяч и вратаря автозаводцев Егора Бабурина.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). В роли резервного рефери выступает Рафаэль Шафеев (Волгоград).