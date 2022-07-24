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Захарян сотворил красоту, Смолов праздновал в стиле Аршавина. Лучшие фото победы «Динамо»

Захарян сотворил красоту, Смолов праздновал в стиле Аршавина. Лучшие фото победы «Динамо»
«Динамо» — «Торпедо»
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24 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало разгромную победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев встречи.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о разгромной победе.

«Мы сыграли хорошую игру. В самом начале матча мы прессинговали не лучшим образом, не хватало энергии — было жарко. Но потом мы забили гол на индивидуальном мастерстве, вошли в игру, раскрыли её. Могли забить и больше. Виден прогресс», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Динамо» забитыми мячами отметились нападающий Фёдор Смолов, а также полузащитники Даниил Фомин и Арсен Захарян. Примечательно, что Смолов записал на свой счёт дубль.

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