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Капитан «Динамо» Фомин рассказал, как команда отреагировала на новость об отъезде Варелы

Капитан «Динамо» Фомин рассказал, как команда отреагировала на новость об отъезде Варелы
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Полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как в московской команде отреагировали на отъезд защитника Гильермо Варелы.

«Что касается отъезда Варелы, всё неожиданно для всех получилось. Узнали это перед игрой с «Торпедо», поэтому мало разговаривали об этом в команде. Думаю, что нас эта ситуация сплотила, чуть разозлила перед игрой. Сам Варела ничего не говорил», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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