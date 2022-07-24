Капитан «Динамо» Фомин рассказал, как команда отреагировала на новость об отъезде Варелы

Полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как в московской команде отреагировали на отъезд защитника Гильермо Варелы.

«Что касается отъезда Варелы, всё неожиданно для всех получилось. Узнали это перед игрой с «Торпедо», поэтому мало разговаривали об этом в команде. Думаю, что нас эта ситуация сплотила, чуть разозлила перед игрой. Сам Варела ничего не говорил», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.