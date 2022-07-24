Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр рассказал о взаимодействии с помощником Комппером

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о взаимодействии с тренером Марвином Комппером.

«В командах, в которых я работал, я всегда слушал мнение своего ассистента, он всегда был включён в процесс. Он мне помогает. Я могу сказать, что Марвин оказывает мне хорошую помощь, так как он очень хорошо знает российский чемпионат. Весь тренерский штаб принимает участие в процессе. Команда реагирует адекватно на тандем? К сожалению, Тикнизян уже ушёл с пресс-конференции, он мог ответить.



Вся мою карьеру я работал в тесном контакте с ассистентами. Во всех моих играх можете это увидеть. Я не вижу в этом никакой проблемы. У нас идёт общее принятие решения. Удивительный вопрос. В Германии это нормально. Для меня нет никакой проблемы», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.