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Баринов: слышал, что Варела сбежал из «Динамо». Дай бог, чтобы у него всё получилось

Баринов: слышал, что Варела сбежал из «Динамо». Дай бог, чтобы у него всё получилось
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход защитника Гильермо Варелы из московского «Локомотива».

«Слышал, что Варела сбежал из «Динамо». Дай бог, чтобы у него всё получилось. Не хочу обсуждать. Наши иностранцы с нами. Никто от этого не застрахован. Останутся или нет — не моё дело.

Когда все происходило, разговаривал с легионерами. Они сказали, что останутся — никаких проблем нет. Они вправе приостанавливать контракты», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

25-летний Баринов — воспитанник команды «Мастер-Сатурн». В стане железнодорожников Дмитрий оказался в 2012 году. Всего за «Локомотив» Баринов в 150 матчах забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.

В июне 2019 года Баринов дебютировал за сборную России, в составе которой в 13 встречах заработал три жёлтые карточки. Также Дмитрий играл за молодёжные сборные России всех возрастов.

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