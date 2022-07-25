Василенко считает, что его команда заслужила ничью в матче с «Ахматом»

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал результат матча второго тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Команда из Грозного одержала победе со счётом 2:1.
«Хорошая игра получилась, такая обоюдоострая. И мы имели моменты. «Ахмат» имел моменты. Но «Ахмат» забил, выиграл. По мне, наверное, ничейный результат был бы справедлив. Но в этом нам надо прибавлять, мы не должны, на мой взгляд, такие вот пропускать лёгкие мячи. И мы должны реализовывать своё. Но это наш путь. У нас только знакомство с Премьер-Лигой, поэтому, конечно, надо много работать в этом компоненте. Будем продолжать дальше совершенствоваться», – приводит слова Василенко «Матч ТВ».
Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий «Факела» Максим Максимов с передачи Хызыра Аппаева. На 37-й минуте Владимир Ильин с паса Александра Трошечкина восстановил равенство. На 64-й минуте Гамид Агаларов, появившийся на поле после перерыва, забил свой первый мяч за «Ахмат» и принёс команде победу — 2:1.
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