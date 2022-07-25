Алаев раскритиковал уход Варелы из «Динамо»

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев раскритиковал уход уругвайского защитника Гильермо Варелы из московского «Динамо».



«Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы — очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов. ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов.

Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».



29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. Вчера, 24 июля, стало известно, что Варела без предупреждения покинул базу московского клуба.