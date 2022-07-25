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Защитник «Химок» Никитин прокомментировал крупную победу над «Пари НН»

Защитник «Химок» Никитин прокомментировал крупную победу над «Пари НН»
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Защитник «Химок» Алексей Никитин прокомментировал крупную победу над «Пари НН» в рамках второго тура второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Не скажу, что с «Пари НН» было легко, просто соперник сам упростил нам игру своими ошибками. Мы заставили их ошибаться. Счёт 3-0? «Пари НН» тоже мог отличиться.

Что сказал Сергей Николаевич в перерыве? Сказал, что надо терпеть, продолжать. Понятно, что жарко, но надо дисциплинированно играть в обороне, искать моменты, идти в прессинг. Мы это и сделали, что привело к голам», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча прошла 24 июля на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

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