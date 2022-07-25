Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лучшие молодые футболисты 2-го тура РПЛ: Захарян, Хлусевич, Яковлев, Оганесян, молодёжь «Динамо», ЦСКА, «Спартака»

Кто из молодых блеснул во втором туре РПЛ. В топе Москва и — внезапно — Оренбург
Олег Лысенко
Лучшие молодые футболисты 2-го тура РПЛ
Комментарии
Новые тренеры «Динамо» и «Спартака» активно внедряют молодёжь в состав.

Несмотря на июльский зной, новый сезон в РПЛ стартовал удивительно бурно. В первых шести матчах второго тура — шесть разгромов! Картинку немного разнообразили две заключительные игры воскресенья, но и там голов было навалом — просто распределились они более равномерно. Отрадно, что всё более заметные роли в чемпионате играет молодёжь. Вот кто особо отличился в прошедшие выходные (в рейтинге учитываются игроки не старше 21 года на момент старта турнира).

Кто из молодых ярче всех проявил себя в первом туре РПЛ. Полный расклад Кто из молодых ярче всех проявил себя в первом туре РПЛ. Полный расклад

Владислав Яковлев, ЦСКА, 20 лет

Владислав Яковлев

Владислав Яковлев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казалось бы, что можно успеть на поляне за четыре (с учётом компенсированных!) минуты. Не пропотеть даже толком. Только разбегаешься, как пора уходить в раздевалку. Армейцу Яковлеву этого времени хватило, чтобы выкатить мяч на пустые ворота Медине (третий голевой пас для Влада в основе ЦСКА и второй — в РПЛ) и выдать ещё пару ключевых передач. Теперь Владимир Федотов как опытный психолог и педагог просто не может не поощрить своего «джокера» дополнительными игровыми минутами в следующем туре. Заслужил.

Степан Оганесян, «Оренбург», 20 лет

Степан Оганесян

Степан Оганесян

Фото: vk.com/fcorenburg

Оганесян был на хорошем счету во второй команде «Спартака-2» и предсказуемо быстро трудоустроился после её внезапного закрытия. В игровой рисунок нового клуба молодой вингер тоже вписался без проблем. Уже во втором матче за «Оренбург» Степан совершил первое результативное действие на уровне Премьер-Лиги: одной передачей отрезал от мяча сразу нескольких футболистов «Урала» и поспособствовал первому из трёх голов сенсационного героя тура Сычевого.

Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год

Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Спартак» «разобрал» в субботу «Краснодар» на его поле, а одной из самых заметных фигур на газоне был молодой человек с цифрой 82 на красно-белой майке. На этот раз Хлусевич с первых минут замещал дисквалифицированного Рыбуса на левом фланге обороны и сделал это так, что я на месте поляка уже начал бы волноваться за сохранность своего места в основе. Опытный Ионов не нанёс ни одного удара с подконтрольной Даниилу территории. При этом в созидании спартаковский универсал тоже преуспел: после его прострела Промес удвоил счёт. Хлусевич вторую неделю подряд держится в «молодёжном» топ-5.

Александр Кутицкий, «Динамо», 20 лет

Александр Кутицкий

Александр Кутицкий

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Первое дерби лета «Динамо» сыграло с двумя 20-летними парнями в центре обороны. Ещё в прошлом сезоне, при Ордеце, Бальбуэне и Евгеньеве в обойме, представить такое было невозможно. Отъезд легионеров шире открыл двери основы перед недавними дублёрами, и как минимум в матче с «Торпедо» принципиальную разницу в уровне между уехавшими и оставшимися мало кто заметил. Даже со сноской на класс и неопытность противника статистика Кутицкого выглядит внушительно: 96% точных передач, 85% выигранных единоборств, 4 отбора. У его напарника Сазонова цифры немного скромнее, но он тоже вправе занести себе прошедший матч в плюс. Интересно будет посмотреть на ребят под более серьёзным давлением.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не очень убедительную игру с «Ростовом» на старте сезона Захарян компенсировал ярчайшим перформансом против «Торпедо». В первом тайме Арсен был неудержим и принял самое активное участие во всех трёх динамовских голах: устроил Смолову фактически два выхода один на один (гол + пенальти), а после привёл в восторг народ на трибунах изумительным ударом с левого угла штрафной в дальнюю «девять». Девяткой же оценила действия юного динамовца статистическая платформа whoscored. Больше за дерби получил только Смолов (9,2), а из остальных участников тура — лишь армеец Медина (9,4) и находка «Оренбурга» Сычевой (9,6).

«Динамо» деклассировало «Торпедо». За команду Бородюка уже страшно «Динамо» деклассировало «Торпедо». За команду Бородюка уже страшно

И ещё несколько фактов:

  • больше всех молодых в туре задействовал тренер «Динамо» Йоканович — шесть игроков от 19 до 21 года. У Карпина в «Ростове» таких набралось пятеро;
  • кроме Захаряна, из категории U21 больше никто на выходных не забивал. Одноклубник и ровесник Арсена Гладышев преуспел иначе — выйдя на замену, заработал пенальти;
  • среди антигероев тура молодняк «Локомотива»: в пассиве вратаря Худякова результативная промашка, у опорника Бека-Бека — глупое удаление, у нападающего Изидора — 0 ударов по воротам;
  • ни одного футболиста моложе 21 года пока не использовал в чемпионате тренер «Ахмата» Талалаев.

Молодые игроки (до 21 года) во втором туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Ключ.Ед.Отб.СейвыWS
Захарян«Динамо»1989112415/47%38,99
Кутицкий«Динамо»209013/85%47,66
Хлусевич«Спартак»218811120/60%27,62
Сазонов«Динамо»20909/89%7,42
Оганесян«Оренбург»2027110/40%7,31
Башич«Оренбург»2083311/73%17,27
Олусегун«Краснодар»20902123/61%7,1
Боженов«Химки»2186212/42%27,09
Хотулёв«Оренбург»1990115/67%7,04
Александров«Пари НН»2087218/61%26,99
Кузьмичёв«Урал»21907/71%16,95
Фассон«Локомотив»2145110/70%6,91
Гбане«Химки»2185120/50%6,91
ЯковлевЦСКА204131/100%6,9
МухинЦСКА209012/25%26,82
Одоевский«Зенит»19902/100%06,76
Литвинов«Спартак»205624/25%16,72
Изидор«Локомотив»218315/33%6,68
Гладышев«Динамо»19289/44%6,62
Щетинин«Ростов»2018123/67%6,51
Сунгатулин«Урал»2079115/47%36,48
Корнюшин«Пари НН»207414/43%16,37
Чёрный«Химки»2144/100%16,37
Литвинов«Краснодар»219015/60%46,33
Гагнидзе«Динамо»19134/75%6,32
Рейхмен«Торпедо»2090113/31%6,32
Ивахов«Факел»191113/100%6,32
ЕрмаковЦСКА19182/50%16,24
Манелов«Краснодар»19295/60%16,19
Денисов«Спартак»199018/25%16,1
Прохин«Ростов»217817/59%6,07
Сильянов«Ростов»21841116/63%6,07
Волков«Краснодар»1983114/71%6,04
Титков«Оренбург»2173/33%16,03
Мелехин«Ростов»18122/50%6,03
Соколов«Крылья»183114/25%6,02
Лангович«Ростов»1961/0%6
Садыгов«Химки»2152/0%5,99
Юлдошев«Пари НН»21164/0%5,96
Турищев«Торпедо»2057314/29%5,94
Хубулов«Крылья»21152/0%5,94
Шильцов«Пари НН»201512/100%5,94
Тюкавин«Динамо»20136/33%5,9
Бека-Бека«Локомотив»216512/75%35,69
Коваленко«Крылья»18561121/24%5,56
Худяков«Локомотив»18901/100%15,26

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.

Использованы данные Instat и Whoscored.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022