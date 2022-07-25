Кто из молодых блеснул во втором туре РПЛ. В топе Москва и — внезапно — Оренбург

Несмотря на июльский зной, новый сезон в РПЛ стартовал удивительно бурно. В первых шести матчах второго тура — шесть разгромов! Картинку немного разнообразили две заключительные игры воскресенья, но и там голов было навалом — просто распределились они более равномерно. Отрадно, что всё более заметные роли в чемпионате играет молодёжь. Вот кто особо отличился в прошедшие выходные (в рейтинге учитываются игроки не старше 21 года на момент старта турнира).
Владислав Яковлев, ЦСКА, 20 лет
Владислав Яковлев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Казалось бы, что можно успеть на поляне за четыре (с учётом компенсированных!) минуты. Не пропотеть даже толком. Только разбегаешься, как пора уходить в раздевалку. Армейцу Яковлеву этого времени хватило, чтобы выкатить мяч на пустые ворота Медине (третий голевой пас для Влада в основе ЦСКА и второй — в РПЛ) и выдать ещё пару ключевых передач. Теперь Владимир Федотов как опытный психолог и педагог просто не может не поощрить своего «джокера» дополнительными игровыми минутами в следующем туре. Заслужил.
Степан Оганесян, «Оренбург», 20 лет
Степан Оганесян
Фото: vk.com/fcorenburg
Оганесян был на хорошем счету во второй команде «Спартака-2» и предсказуемо быстро трудоустроился после её внезапного закрытия. В игровой рисунок нового клуба молодой вингер тоже вписался без проблем. Уже во втором матче за «Оренбург» Степан совершил первое результативное действие на уровне Премьер-Лиги: одной передачей отрезал от мяча сразу нескольких футболистов «Урала» и поспособствовал первому из трёх голов сенсационного героя тура Сычевого.
Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год
Даниил Хлусевич
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
«Спартак» «разобрал» в субботу «Краснодар» на его поле, а одной из самых заметных фигур на газоне был молодой человек с цифрой 82 на красно-белой майке. На этот раз Хлусевич с первых минут замещал дисквалифицированного Рыбуса на левом фланге обороны и сделал это так, что я на месте поляка уже начал бы волноваться за сохранность своего места в основе. Опытный Ионов не нанёс ни одного удара с подконтрольной Даниилу территории. При этом в созидании спартаковский универсал тоже преуспел: после его прострела Промес удвоил счёт. Хлусевич вторую неделю подряд держится в «молодёжном» топ-5.
Александр Кутицкий, «Динамо», 20 лет
Александр Кутицкий
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Первое дерби лета «Динамо» сыграло с двумя 20-летними парнями в центре обороны. Ещё в прошлом сезоне, при Ордеце, Бальбуэне и Евгеньеве в обойме, представить такое было невозможно. Отъезд легионеров шире открыл двери основы перед недавними дублёрами, и как минимум в матче с «Торпедо» принципиальную разницу в уровне между уехавшими и оставшимися мало кто заметил. Даже со сноской на класс и неопытность противника статистика Кутицкого выглядит внушительно: 96% точных передач, 85% выигранных единоборств, 4 отбора. У его напарника Сазонова цифры немного скромнее, но он тоже вправе занести себе прошедший матч в плюс. Интересно будет посмотреть на ребят под более серьёзным давлением.
Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет
Арсен Захарян
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Не очень убедительную игру с «Ростовом» на старте сезона Захарян компенсировал ярчайшим перформансом против «Торпедо». В первом тайме Арсен был неудержим и принял самое активное участие во всех трёх динамовских голах: устроил Смолову фактически два выхода один на один (гол + пенальти), а после привёл в восторг народ на трибунах изумительным ударом с левого угла штрафной в дальнюю «девять». Девяткой же оценила действия юного динамовца статистическая платформа whoscored. Больше за дерби получил только Смолов (9,2), а из остальных участников тура — лишь армеец Медина (9,4) и находка «Оренбурга» Сычевой (9,6).
И ещё несколько фактов:
- больше всех молодых в туре задействовал тренер «Динамо» Йоканович — шесть игроков от 19 до 21 года. У Карпина в «Ростове» таких набралось пятеро;
- кроме Захаряна, из категории U21 больше никто на выходных не забивал. Одноклубник и ровесник Арсена Гладышев преуспел иначе — выйдя на замену, заработал пенальти;
- среди антигероев тура молодняк «Локомотива»: в пассиве вратаря Худякова результативная промашка, у опорника Бека-Бека — глупое удаление, у нападающего Изидора — 0 ударов по воротам;
- ни одного футболиста моложе 21 года пока не использовал в чемпионате тренер «Ахмата» Талалаев.
Молодые игроки (до 21 года) во втором туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Ключ.
|Ед.
|Отб.
|Сейвы
|WS
|Захарян
|«Динамо»
|19
|89
|1
|1
|2
|4
|15/47%
|3
|8,99
|Кутицкий
|«Динамо»
|20
|90
|13/85%
|4
|7,66
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|88
|1
|1
|1
|20/60%
|2
|7,62
|Сазонов
|«Динамо»
|20
|90
|9/89%
|7,42
|Оганесян
|«Оренбург»
|20
|27
|1
|10/40%
|7,31
|Башич
|«Оренбург»
|20
|83
|3
|11/73%
|1
|7,27
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|90
|2
|1
|23/61%
|7,1
|Боженов
|«Химки»
|21
|86
|2
|12/42%
|2
|7,09
|Хотулёв
|«Оренбург»
|19
|90
|1
|15/67%
|7,04
|Александров
|«Пари НН»
|20
|87
|2
|18/61%
|2
|6,99
|Кузьмичёв
|«Урал»
|21
|90
|7/71%
|1
|6,95
|Фассон
|«Локомотив»
|21
|45
|1
|10/70%
|6,91
|Гбане
|«Химки»
|21
|85
|1
|20/50%
|6,91
|Яковлев
|ЦСКА
|20
|4
|1
|3
|1/100%
|6,9
|Мухин
|ЦСКА
|20
|90
|12/25%
|2
|6,82
|Одоевский
|«Зенит»
|19
|90
|2/100%
|0
|6,76
|Литвинов
|«Спартак»
|20
|56
|2
|4/25%
|1
|6,72
|Изидор
|«Локомотив»
|21
|83
|15/33%
|6,68
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|28
|9/44%
|6,62
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|18
|1
|2
|3/67%
|6,51
|Сунгатулин
|«Урал»
|20
|79
|1
|15/47%
|3
|6,48
|Корнюшин
|«Пари НН»
|20
|74
|14/43%
|1
|6,37
|Чёрный
|«Химки»
|21
|4
|4/100%
|1
|6,37
|Литвинов
|«Краснодар»
|21
|90
|15/60%
|4
|6,33
|Гагнидзе
|«Динамо»
|19
|13
|4/75%
|6,32
|Рейхмен
|«Торпедо»
|20
|90
|1
|13/31%
|6,32
|Ивахов
|«Факел»
|19
|11
|1
|3/100%
|6,32
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|18
|2/50%
|1
|6,24
|Манелов
|«Краснодар»
|19
|29
|5/60%
|1
|6,19
|Денисов
|«Спартак»
|19
|90
|1
|8/25%
|1
|6,1
|Прохин
|«Ростов»
|21
|78
|17/59%
|6,07
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|84
|1
|1
|16/63%
|6,07
|Волков
|«Краснодар»
|19
|83
|1
|14/71%
|6,04
|Титков
|«Оренбург»
|21
|7
|3/33%
|1
|6,03
|Мелехин
|«Ростов»
|18
|12
|2/50%
|6,03
|Соколов
|«Крылья»
|18
|31
|1
|4/25%
|6,02
|Лангович
|«Ростов»
|19
|6
|1/0%
|6
|Садыгов
|«Химки»
|21
|5
|2/0%
|5,99
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|16
|4/0%
|5,96
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|57
|3
|14/29%
|5,94
|Хубулов
|«Крылья»
|21
|15
|2/0%
|5,94
|Шильцов
|«Пари НН»
|20
|15
|1
|2/100%
|5,94
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|13
|6/33%
|5,9
|Бека-Бека
|«Локомотив»
|21
|65
|12/75%
|3
|5,69
|Коваленко
|«Крылья»
|18
|56
|1
|1
|21/24%
|5,56
|Худяков
|«Локомотив»
|18
|90
|1/100%
|1
|5,26
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.
Использованы данные Instat и Whoscored.
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