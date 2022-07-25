Кто из молодых блеснул во втором туре РПЛ. В топе Москва и — внезапно — Оренбург

Несмотря на июльский зной, новый сезон в РПЛ стартовал удивительно бурно. В первых шести матчах второго тура — шесть разгромов! Картинку немного разнообразили две заключительные игры воскресенья, но и там голов было навалом — просто распределились они более равномерно. Отрадно, что всё более заметные роли в чемпионате играет молодёжь. Вот кто особо отличился в прошедшие выходные (в рейтинге учитываются игроки не старше 21 года на момент старта турнира).

Владислав Яковлев, ЦСКА, 20 лет

Владислав Яковлев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казалось бы, что можно успеть на поляне за четыре (с учётом компенсированных!) минуты. Не пропотеть даже толком. Только разбегаешься, как пора уходить в раздевалку. Армейцу Яковлеву этого времени хватило, чтобы выкатить мяч на пустые ворота Медине (третий голевой пас для Влада в основе ЦСКА и второй — в РПЛ) и выдать ещё пару ключевых передач. Теперь Владимир Федотов как опытный психолог и педагог просто не может не поощрить своего «джокера» дополнительными игровыми минутами в следующем туре. Заслужил.

Степан Оганесян, «Оренбург», 20 лет

Степан Оганесян Фото: vk.com/fcorenburg

Оганесян был на хорошем счету во второй команде «Спартака-2» и предсказуемо быстро трудоустроился после её внезапного закрытия. В игровой рисунок нового клуба молодой вингер тоже вписался без проблем. Уже во втором матче за «Оренбург» Степан совершил первое результативное действие на уровне Премьер-Лиги: одной передачей отрезал от мяча сразу нескольких футболистов «Урала» и поспособствовал первому из трёх голов сенсационного героя тура Сычевого.

Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год

Даниил Хлусевич Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Спартак» «разобрал» в субботу «Краснодар» на его поле, а одной из самых заметных фигур на газоне был молодой человек с цифрой 82 на красно-белой майке. На этот раз Хлусевич с первых минут замещал дисквалифицированного Рыбуса на левом фланге обороны и сделал это так, что я на месте поляка уже начал бы волноваться за сохранность своего места в основе. Опытный Ионов не нанёс ни одного удара с подконтрольной Даниилу территории. При этом в созидании спартаковский универсал тоже преуспел: после его прострела Промес удвоил счёт. Хлусевич вторую неделю подряд держится в «молодёжном» топ-5.

Александр Кутицкий, «Динамо», 20 лет

Александр Кутицкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Первое дерби лета «Динамо» сыграло с двумя 20-летними парнями в центре обороны. Ещё в прошлом сезоне, при Ордеце, Бальбуэне и Евгеньеве в обойме, представить такое было невозможно. Отъезд легионеров шире открыл двери основы перед недавними дублёрами, и как минимум в матче с «Торпедо» принципиальную разницу в уровне между уехавшими и оставшимися мало кто заметил. Даже со сноской на класс и неопытность противника статистика Кутицкого выглядит внушительно: 96% точных передач, 85% выигранных единоборств, 4 отбора. У его напарника Сазонова цифры немного скромнее, но он тоже вправе занести себе прошедший матч в плюс. Интересно будет посмотреть на ребят под более серьёзным давлением.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Арсен Захарян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не очень убедительную игру с «Ростовом» на старте сезона Захарян компенсировал ярчайшим перформансом против «Торпедо». В первом тайме Арсен был неудержим и принял самое активное участие во всех трёх динамовских голах: устроил Смолову фактически два выхода один на один (гол + пенальти), а после привёл в восторг народ на трибунах изумительным ударом с левого угла штрафной в дальнюю «девять». Девяткой же оценила действия юного динамовца статистическая платформа whoscored. Больше за дерби получил только Смолов (9,2), а из остальных участников тура — лишь армеец Медина (9,4) и находка «Оренбурга» Сычевой (9,6).

И ещё несколько фактов:

больше всех молодых в туре задействовал тренер «Динамо» Йоканович — шесть игроков от 19 до 21 года. У Карпина в «Ростове» таких набралось пятеро;

кроме Захаряна, из категории U21 больше никто на выходных не забивал. Одноклубник и ровесник Арсена Гладышев преуспел иначе — выйдя на замену, заработал пенальти;

среди антигероев тура молодняк «Локомотива»: в пассиве вратаря Худякова результативная промашка, у опорника Бека-Бека — глупое удаление, у нападающего Изидора — 0 ударов по воротам;

ни одного футболиста моложе 21 года пока не использовал в чемпионате тренер «Ахмата» Талалаев.

Молодые игроки (до 21 года) во втором туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Ключ. Ед. Отб. Сейвы WS Захарян «Динамо» 19 89 1 1 2 4 15/47% 3 8,99 Кутицкий «Динамо» 20 90 13/85% 4 7,66 Хлусевич «Спартак» 21 88 1 1 1 20/60% 2 7,62 Сазонов «Динамо» 20 90 9/89% 7,42 Оганесян «Оренбург» 20 27 1 10/40% 7,31 Башич «Оренбург» 20 83 3 11/73% 1 7,27 Олусегун «Краснодар» 20 90 2 1 23/61% 7,1 Боженов «Химки» 21 86 2 12/42% 2 7,09 Хотулёв «Оренбург» 19 90 1 15/67% 7,04 Александров «Пари НН» 20 87 2 18/61% 2 6,99 Кузьмичёв «Урал» 21 90 7/71% 1 6,95 Фассон «Локомотив» 21 45 1 10/70% 6,91 Гбане «Химки» 21 85 1 20/50% 6,91 Яковлев ЦСКА 20 4 1 3 1/100% 6,9 Мухин ЦСКА 20 90 12/25% 2 6,82 Одоевский «Зенит» 19 90 2/100% 0 6,76 Литвинов «Спартак» 20 56 2 4/25% 1 6,72 Изидор «Локомотив» 21 83 15/33% 6,68 Гладышев «Динамо» 19 28 9/44% 6,62 Щетинин «Ростов» 20 18 1 2 3/67% 6,51 Сунгатулин «Урал» 20 79 1 15/47% 3 6,48 Корнюшин «Пари НН» 20 74 14/43% 1 6,37 Чёрный «Химки» 21 4 4/100% 1 6,37 Литвинов «Краснодар» 21 90 15/60% 4 6,33 Гагнидзе «Динамо» 19 13 4/75% 6,32 Рейхмен «Торпедо» 20 90 1 13/31% 6,32 Ивахов «Факел» 19 11 1 3/100% 6,32 Ермаков ЦСКА 19 18 2/50% 1 6,24 Манелов «Краснодар» 19 29 5/60% 1 6,19 Денисов «Спартак» 19 90 1 8/25% 1 6,1 Прохин «Ростов» 21 78 17/59% 6,07 Сильянов «Ростов» 21 84 1 1 16/63% 6,07 Волков «Краснодар» 19 83 1 14/71% 6,04 Титков «Оренбург» 21 7 3/33% 1 6,03 Мелехин «Ростов» 18 12 2/50% 6,03 Соколов «Крылья» 18 31 1 4/25% 6,02 Лангович «Ростов» 19 6 1/0% 6 Садыгов «Химки» 21 5 2/0% 5,99 Юлдошев «Пари НН» 21 16 4/0% 5,96 Турищев «Торпедо» 20 57 3 14/29% 5,94 Хубулов «Крылья» 21 15 2/0% 5,94 Шильцов «Пари НН» 20 15 1 2/100% 5,94 Тюкавин «Динамо» 20 13 6/33% 5,9 Бека-Бека «Локомотив» 21 65 12/75% 3 5,69 Коваленко «Крылья» 18 56 1 1 21/24% 5,56 Худяков «Локомотив» 18 90 1/100% 1 5,26

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы whoscored.

Использованы данные Instat и Whoscored.