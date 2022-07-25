Новичок «Динамо» Гагнидзе: Йоканович пока смотрит на меня. Увидим, будут ли мне доверять

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о своём положении в московском клубе.

«Конечно хорошо, когда ты играешь. Всё было отлично, команда победила. Мы продолжаем работать в том же духе. В первом матче я провёл на поле одну минуту, в матче с «Торпедо» — уже 15. Впервые в жизни сыграл против «Торпедо» — очень хорошая команда, игроки много бегают. В следующей игре у них получится.

Можно ли сказать, что Йоканович доверяет мне всё больше? Увидим, будут ли мне доверять. Главный тренер пока смотрит на меня, я новый игрок в «Динамо». Остаётся только смотреть», — сказал Гагнидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Динамо» встречалось с «Торпедо» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Бело-голубые одержали разгромную победу – 4:0.