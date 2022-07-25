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Гагнидзе: для меня уход Варелы — это не странный поступок. Я не злюсь на Гильермо

Гагнидзе: для меня уход Варелы — это не странный поступок. Я не злюсь на Гильермо
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Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе прокомментировал скандальный уход из команды уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«О ситуации с Варелой узнал только сегодня. Вчера все было нормально. Гильермо тренировался со всей командой. Ничего не предвещало такого. Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела отличный игрок. Только недавно с ним общались. Если хочет, то пусть остается в «Динамо», а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего. Нет, я на него не злюсь. Надеюсь, что Гильермо скоро вернется в «Динамо», и мы продолжим играть вместе», — передаёт слова Гагнидзе Sport 24.

Прошлый сезон Варела в составе бело-голубых провёл 24 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

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