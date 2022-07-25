Неста: «Ювентус» обязан хоть что-то выиграть после таких трат

Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста поделился мнением о туринском «Ювентусе».
«Учитывая то, сколько «Ювентус» потратил, он обязан хоть что-то выиграть, по крайней мере, Скудетто. В прошлом году они выступили плохо, теперь они обязаны выиграть что-то важное.
В «Ювентусе» сейчас страдает тот, кто берёт на себя роль главного тренера. Сарри не был хорош, Пирло был неопытен, Аллегри вернулся и не выиграл, я бы не хотел, чтобы тренер всегда был проблемой.
Состав тоже нужно корректировать, он должен быть более функциональным, в последнее время он был слабее по сравнению с той игрой, которую они хотели показать», — приводил слова Несты La Gazzetta dello Sport.
Напомним, завершив карьеру игрока, Неста стал тренером. Его первым местом работы был американский клуб «Майами». Затем он возглавил «Перуджу», которую тренировал в минувшем сезоне. Под его руководством клуб занял девятое место в Серии В.
- 25 июля 2022
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