«Ювентус» предложил € 23 млн за форварда «Ливерпуля» Фирмино

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино и предложил за форварда сборной Бразилии € 23 млн. Об этом сообщает Tuttosport.
30-летний Фирмино оказался в европейском футболе в 2011 году, перейдя в «Хоффенхайм». Спустя четыре сезона нападающий перешёл в «Ливерпуль». В составе английской команды Фирмино забил 98 голов и отдал 74 результативные передачи в 327 матчах. Вместе с «Ливерпулем» футболист выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов, чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Действующее соглашение Фирмино и «Ливерпуля» истекает летом 2023 года.
В 2014-м Фирмино дебютировал за сборную Бразилии. В составе национальной команды нападающий забил 17 голов и отдал семь результативных передач в 55 матчах.
- 25 июля 2022
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