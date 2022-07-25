«Вест Хэм» проведёт переговоры с агентом Костича. «Айнтрахт» готов расстаться с игроком

Английский «Вест Хэм» запланировал встречу с агентом сербского полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что «Айнтрахт» принял предложение «молотобойцев» по игроку. Теперь всё зависит от интереса самого игрока. «Вест Хэм» запланировал встречу с агентом Костича, чтобы обсудить условия потенциального соглашения. Ранее сообщалось, что за трансфер сербского игрока «Вест Хэм» заплатит всего € 15 млн.

Напомним, Филип Костич стал игроком «Айнтрахта» в августе 2018 года, отыграл сезон, затем на один сезон ушёл в аренду в «Гамбург», после чего вернулся во Франкфурт и стал ключевым игроком команды. Всего на его счету 169 игр за «Айнтрахт», 33 гола и 63 ассиста. В сезоне-2021/2022 Костич выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы.