За неделю в Европе — больше 20 трансферов! Как обновились команды

Европейские клубы продолжают укреплять составы к новому сезону. За неделю состоялось более 20 трансферов, среди которых есть несколько значимых. Так, Роберт Левандовски покинул «Баварию», Пауло Дибала нашёл новый клуб после ухода из «Ювентуса», а «Манчестер Юнайтед» купил нового защитника. Рассказываем о главных сделках последних дней.

Если вдруг упустили трансферы предыдущих недель, то они здесь:

Роберт Левандовски: «Бавария» → «Барселона» (€ 45 млн)

В течение восьми сезонов имя польского форварда было связано исключительно с «Баварией». Этим летом Роберт ясно дал понять, что мечтает о смене обстановке и переезде в чемпионат Испании. Клубы долго вели переговоры, а Левандовски неохотно работал на тренировках мюнхенской команды. В итоге стороны согласовали сделку, и 33-летний поляк подписал контракт с «Барсой». Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта высоко оценил трансфер и заявил, что руководство вернуло клуб в мировую элиту. В прошлом сезоне Левандовски забил 35 мячей в Бундеслиге и 13 — в Лиге чемпионов.

Маттейс де Лигт: «Ювентус» → «Бавария» (€ 67 млн)

«Бавария» укрепила линию обороны 22-летним голландцем и при этом заплатила приличную сумму. Правда, три года назад «Ювентус» покупал де Лигта у «Аякса» за € 85,5 млн. Переход защитника — второй по стоимости в истории «Баварии». Больше денег немецкая команда выплачивала только за Лукаса Эрнандеса (€ 80 млн). Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман, комментируя переход, назвал де Лигта одним из самых талантливых центральных защитников в мире. Через два дня после трансфера Маттейс отметился голом в контрольном матче и сделал это через пару минут после выхода на замену. В прошлом сезоне он принял участие в 42 матчах и забил три мяча.

Маттейс де Лигт Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Лисандро Мартинес: «Аякс» → «Манчестер Юнайтед» (€ 57,37 млн)

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после перехода Мартинеса отметил его настрой и боевой дух, особо подчеркнув тот факт, что новичок уже знаком с идеями тренера. Это не удивляет, ведь ещё в прошлом сезоне они вместе работали в «Аяксе». Манкунианцы выложили за 24-летнего защитника приличную сумму. Статистики уже подсчитали, что 175-сантиметровый Мартинес — самый низкорослый центральный защитник в АПЛ. Впрочем, при необходимости главный тренер может использовать аргентинца и на позиции опорного хавбека.

Пауло Дибала: «Ювентус» → «Рома» (свободный агент)

Нападающий покинул «Ювентус» (играл там с 2015 года), но остался в Италии. Местная пресса отправляла игрока в «Интер», однако стороны так и не договорились по финансам. Дибала подписал контракт с «Ромой», а окончательное решение принял после разговора с Жозе Моуринью. Тренер уговорил 28-летнего футболиста перебраться в столичный клуб, хотя «Наполи» предлагал больше денег. Ради работы с португальским специалистом Дибала даже пожертвовал Лигой чемпионов и сыграет вместе с «Ромой» в Лиге Европы. Любопытно, что за первые три сезона в составе «Ювентуса» Дибала наколотил 52 гола в Серии А, а за следующие четыре — всего 30.

Бремер: «Торино» → «Ювентус» (€ 41 млн)

Четыре года назад «Торино» купил бразильца за € 5,8 млн, а теперь продал соседям почти в восемь раз дороже. Бремер за время, проведённое в составе «быков», дорос до звания лучшего защитника Серии А по итогам прошлого сезона. «Ювентус» нуждался в центральном защитнике после продажи де Лигта и сделал выбор в пользу футболиста с опытом игры в чемпионате Италии. Для своего амплуа 25-летний бразилец действует достаточно результативно (13 голов в 110 матчах за «Торино»). Бывший защитник «Ювентуса», чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро к числу главных достоинств Бремера отнёс физические данные и технику. Но при этом предупредил, что играть за «Ювентус» — это совсем другое дело, нежели в «Торино».

Бремер Фото: juventus.com

Александр Зинченко: «Манчестер Сити» → «Арсенал» (€ 35 млн)

«Арсенал» захватил лидерство по затратам в летнее межсезонье. Лондонский клуб потратил на новичков более € 120 млн. 25-летний Зинченко со слезами на глазах попрощался с «Манчестер Сити», за который выступал с 2016 года. Украинский футболист назвал переход в «Арсенал» мечтой детства и уже провёл первую тренировку в новой команде. Главный тренер столичного клуба Микель Артета отметил универсализм игрока, его характер и прекрасные человеческие качества. Не исключено, что украинец дебютирует за «Арсенал» в ближайшем контрольном матче с «Челси». В прошлом сезоне Зинченко отыграл 28 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач.

Александр Зинченко Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Джесси Лингард: «Манчестер Юнайтед» → «Ноттингем Форест» (свободный агент)

Полузащитник провёл в системе «МЮ» 21 год, а несколько дней назад подписал полноценный контракт с новичком АПЛ. «Ноттингем» выиграл конкуренцию у «Вест Хэма», поскольку удовлетворил финансовые запросы футболиста. Зарплата 29-летнего Лингарда в новом клубе составит около € 230 тыс. в неделю (данные The Guardian). В прошлом сезоне Лингард отыграл 21 матч за «МЮ», но в среднем проводил на поле примерно по 26 минут. По информации The Athletic, новый главный тренер «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни хотел видеть игрока в своей команде, но тот остался в Англии.

Дани Алвес: «Барселона» → «Пумас» (свободный агент)

Самый титулованный футболист мира нашёл себе новый клуб после ухода из «Барселоны». 39-летний защитник отбегает один сезон в Мексике. Ранее Алвес играл только в Европе и в Бразилии. Вторую половину прошлого сезона Дани провёл в «Барсе», куда вернулся после пятилетнего отсутствия. «Знаю, что все говорят о моём возрасте, говорят, что я стар и сейчас никому не нужен так, как 20 лет назад, когда меня хотели подписать все. Но я совершенно с этим не согласен. Сегодня у меня есть опыт, которого не было 20 лет назад», — говорил Алвес несколько дней назад.

Дани Алвес Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Брайан Бробби: «РБ Лейпциг» → «Аякс» (€ 16,35 млн)

Голландская команда купила 20-летнего нападающего, ранее выступавшего за неё на правах аренды. Бробби отыграл в Германии первую половину прошлого сезона (девять матчей в Бундеслиге, ноль голов), а затем переехал в Нидерланды. Там дела у форварда пошли гораздо веселее — он забил семь мячей в 11 матчах. Согласно контракту, ближайшие пять лет Бробби проведёт в «Аяксе».

Джед Спенс: «Мидлсбро» → «Тоттенхэм» (€ 14,7 млн)

Правый защитник начинал сезон-2021/2022 в «Мидлсбро», а затем уехал в аренду в «Ноттингем Форест». Там англичанин превратился в ключевого футболиста и помог команде вернуть место в элитном дивизионе. В общей сложности отыграл 50 матчей, забил три мяча и отдал восемь голевых передач. По окончании сезона им интересовались топ-команды АПЛ, и в итоге 21-летний Спенс сделал выбор в пользу «Тоттенхэма». Лондонский клуб продолжает укреплять состав перед новым сезоном, в котором его ждёт Лига чемпионов.

Джед Спенс Фото: Tottenham Hotspur/Getty Images

Бен Дэвис: «Ливерпуль» → «Рейнджерс» (€ 4,70 млн)

Дэвис перешёл в «Ливерпуль» из «Престона» за € 1,85 млн. За полтора года он так и не провёл ни одного матча в составе мерсисайдцев, однако клуб выгодно продал его в Шотландию. Дэвису уже 26 лет, и он нуждается в игровой практике. Получить её в «Рейнджерс» куда проще, нежели в «Ливерпуле». В прошлом сезоне играл за «Шеффилд» на правах аренды (21 матч в Чемпионшипе, один гол).

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