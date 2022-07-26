Варела собирался забрать вещи с базы «Динамо». Игрок в ближайшее время покинет Россию

Защитник московского «Динамо» Гильермо Варела, который самовольно покинул расположение клуба, вечером 25 июля должен был забрать вещи с базы клуба и в ближайшие часы покинет Россию, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабио Алейшо.

«Насколько я понимаю, Варела уже выехал на базу «Динамо», чтобы собрать все свои вещи, и в ближайшие часы покинет Россию. «Динамо» в ближайшее время должно сделать заявление об уходе спортсмена», — говорится в сообщении.

Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.

Стоимость 29-летнего защитника портал Transfermarkt оценивает в € 2,5 млн. Контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2023 года.