Карасёв рассказал о своих переживаниях из-за удаления Бонуччи в полуфинале Лиги наций

Российский арбитр Сергей Карасёв вспомнил, как судил полуфинальный матч Лиги наций сезона-2021/2022 между Италией и Испанией, а также рассказал о переживаниях из-за удаления защитника итальянской сборной Леонардо Бонуччи.

«Это одна из самых эмоциональных игр в моей карьере, потому что я понимал, что в УЕФА стали больше нам доверять. Это был стадион «Сан-Сиро», сборная Италии только стала чемпионом Европы. Все понимали, что на своём поле итальянцы проиграть не могут. Это ощущение витало в воздухе.



Две желтые карточки Бонуччи? Когда весь стадион болеет за одну команду — это непросто. После игры думаешь: «Может быть, ты что-то не так сделал?» Начинаешь копаться в себе, потому что идёт негативная энергия от стадиона. Ты понимаешь, что удалил капитана сборной Италии на их поле. Знаешь, что всё сделал верно, но энергетика стадиона начинает по чуть-чуть разворачивать тебя. А думать в футболе нельзя, нужно уметь переключаться», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Напомним, в этой игре Испания одолела Италию со счётом 2:1.