Президент «Урала» Григорий Иванов: Fan ID — явно не для футболистов

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал своё мнение о Fan ID. Он не понимает, зачем этот документ нужно оформлять людям, являющимся участниками матча.



«Точную цифру продажи абонементов на этот сезон сейчас не скажу, потому что просто не знаю. Но немного, пока не очень хорошо люди готовятся к футболу. Посмотрим, что будет в следующую пятницу. Есть отток болельщиков. Большой? Если бы я мог сказать конкретные цифры, я бы назвал, но пока не могу ничего озвучивать. Знаю, что продажа идёт не так, как нам хотелось бы, но мы в этом сами отчасти виноваты, потому что играем не очень хорошо. Но мы ждали, что всё равно наши болельщики придут поддержать команду. Наверное, кто-то ещё придёт.



В клубе уже все оформили карточку болельщика, я в том числе. Хотя я считаю, что Fan ID явно не для сотрудников клуба, футболистов и людей, которые обслуживают матч. Но это моё мнение. Fan ID – это для людей, которые приходят посмотреть игру, для фанов. Ну а если вот, например, арбитру откажут в карточке, то что, будем играть без судей? Или если команде откажут?



Это неправильно. Команда, судьи, обслуживающие матчи, не должны оформлять Fan ID. Для чего это надо? Когда мы заявляемся на игру, все наши данные есть, мы получаем карточку участника чемпионата России. Для чего двойная нагрузка, я пока не понимаю», – приводит слова Иванова Metaratings.