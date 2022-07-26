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Тренер «Сочи» Гаранин: мы рассчитываем на Нобоа. Игрок может говорить то, что ему хочется

Тренер «Сочи» Гаранин: мы рассчитываем на Нобоа. Игрок может говорить то, что ему хочется
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал ситуацию с полузащитником Кристианом Нобоа.

«Футболист может говорить то, что ему хочется. У нас немного другая ситуация. Крис в нашей команде, Крис тренируется с нами, на всех играх с нами. Он выходит играть. Я не вижу никакой проблемы.

Недопониманий между мной и Нобоа нет. У нас рабочая обстановка и атмосфера. Безусловно, рассчитываю на Кристиана. Мы рассчитываем на любого футболиста, кто у нас есть, кого мы оставили, кто тренируется и кто помогал в том году подняться на высоту, которая была в том сезоне», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тренер Гаранин — о том, как служба в армия помогла в футболе. Видеоролик:

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