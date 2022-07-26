«Ювентус» заинтересован в подписании Депая у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в летнее трансферное окно может перейти в «Ювентус». Итальянский клуб заинтересован в подписании 28-летнего футболиста. Об этом сообщает Football Espana. По сведениям источника, Депай может получать меньше игрового времени после подписания «Барселоной» Роберта Левандовского и Рафиньи. Сами сине-гранатовые не против продажи игрока сборной Нидерландов за сумму не менее € 20 млн.

Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: