«Ювентус» заинтересован в подписании Депая у «Барселоны»
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в летнее трансферное окно может перейти в «Ювентус». Итальянский клуб заинтересован в подписании 28-летнего футболиста. Об этом сообщает Football Espana. По сведениям источника, Депай может получать меньше игрового времени после подписания «Барселоной» Роберта Левандовского и Рафиньи. Сами сине-гранатовые не против продажи игрока сборной Нидерландов за сумму не менее € 20 млн.
Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:
Комментарии
- 26 июля 2022
-
14:27
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
13:51
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:28
-
13:17
-
13:04
-
13:01
-
13:01
-
12:55
-
12:54
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:35
Партнерский контент