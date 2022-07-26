«Челси» ведёт переговоры с «Интером» о возможном приобретении двух игроков

«Челси» и «Интер» ведут переговоры о возможном переходе двух игроков «нерадзурри» в лондонский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Эти два клуба уже вели переговоры этим летом: Ромелу Лукаку, который 12 месяцев назад перешёл из «Интера» в «Челси» за € 115 млн, отправился в обратном направлении на правах аренды.
Нидерландский защитник Дензел Думфрис является главной темой диалога между двумя сторонами. «Интер» сообщил «Челси», что приобретение игрока сборной Нидерландов обойдётся в € 40 млн. Также обсуждается будущее словацкого защитника Милана Шкриньяра.
В минувшем сезоне Дензел Думфрис провёл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
- 26 июля 2022
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