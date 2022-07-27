Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мукиэле перешёл из «РБ Лейпцига» в «ПСЖ»

Мукиэле перешёл из «РБ Лейпцига» в «ПСЖ»
Комментарии

«ПСЖ» официально приобрёл защитника Норди Мукиэле из «РБ Лейпциг», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение с 24-летним французом рассчитано до лета 2027 года. За переход Норди парижская команда обязана заплатить «Лейпцигу» € 16 млн, включая различные бонусы.

Ранее Мукиэле опубликовал прощальный пост для болельщиков «Лейпцига».

Летом 2018-го года Мукиэле перешёл в «Лейпциг» из французского «Монпелье» за € 16 млн. За немецкий клуб защитник провёл 145 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 20 млн.

В это воскресенье, 31 июля, «ПСЖ» начнёт новый сезон матчем за Суперкубок с «Нантом». Во встрече первого тура Лиги 1 парижане сыграют с «Клермоном».

Новость по теме
Тома Мёнье: Неймар потерял свою магию в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022