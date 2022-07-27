Мукиэле перешёл из «РБ Лейпцига» в «ПСЖ»
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«ПСЖ» официально приобрёл защитника Норди Мукиэле из «РБ Лейпциг», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение с 24-летним французом рассчитано до лета 2027 года. За переход Норди парижская команда обязана заплатить «Лейпцигу» € 16 млн, включая различные бонусы.
Ранее Мукиэле опубликовал прощальный пост для болельщиков «Лейпцига».
Летом 2018-го года Мукиэле перешёл в «Лейпциг» из французского «Монпелье» за € 16 млн. За немецкий клуб защитник провёл 145 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 20 млн.
В это воскресенье, 31 июля, «ПСЖ» начнёт новый сезон матчем за Суперкубок с «Нантом». Во встрече первого тура Лиги 1 парижане сыграют с «Клермоном».
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