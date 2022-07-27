«Рома» хочет приобрести Эрика Бейи

Римская «Рома» хочет приобрести ивуарийского защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Бейи, сообщает Daily Mail.



По информации издания, «Юнайтед» не против продажи игрока. Клуб хочет на продажи Бейи отбить некую сумму денег, которую потратил на приобретение нового защитника Лисандро Мартинеса из амстердамского «Аякса».



Сам ивуариец не горит желанием покинуть английский клуб. Ранее им интересовался «Наполи», но Бейи выбрал бороться за место в составе «МЮ».



В минувшем сезоне Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.



Ранее появлялась информация об интересе к ивуарийскому защитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Марселя» и «Лиона». Совсем недавно сообщалось, что Бейи попал в сферу интересов «Ньюкасла».

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