Бейи может перейти в «Фулхэм» в аренду с правом выкупа

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи может перейти в «Фулхэм» на правах аренды с правом выкупа. В случае согласия обеих сторон, арендное соглашение будет длиться один год.

Лондонский клуб связался с манкунианцами по поводу дальнейших планов на игрока, сообщает 90min.

В минувшем сезоне Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.



Ранее появлялась информация об интересе к ивуарийскому защитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Марселя» и «Лиона». Совсем недавно сообщалось, что Бейи попал в сферу интересов «Ньюкасла».