Бейи может перейти в «Фулхэм» в аренду с правом выкупа
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи может перейти в «Фулхэм» на правах аренды с правом выкупа. В случае согласия обеих сторон, арендное соглашение будет длиться один год.
Лондонский клуб связался с манкунианцами по поводу дальнейших планов на игрока, сообщает 90min.
В минувшем сезоне Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.
Ранее появлялась информация об интересе к ивуарийскому защитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Марселя» и «Лиона». Совсем недавно сообщалось, что Бейи попал в сферу интересов «Ньюкасла».
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