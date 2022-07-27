«Барселона» хотела включить Депая в сделку по Кунде

Каталонская «Барселона» была намерена включить в сделку по трансферу французского защитника «Севильи» Жюля Кунде форварда Мемфиса Депая, сообщает журналист Флориан Плеттенбург в социальной сети.
По информации Плеттенбурга, «Севилья» такому раскладу событий не была рада и предложение не приняла.
Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
23-летний Кунде — воспитанник «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2019 году Жюль перешёл в «Севилью» и с тех пор отличился девять раз и трижды отдавал голевые передачи партнёрам в 133 играх. Соглашение между сторонами истекает через два года.
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