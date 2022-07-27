Владимир Федотов: разговоры о лидерстве ЦСКА? Не обращаем на них внимания

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород». Также он подвёл итоги стартового отрезка сезона.



«Всё только начинается, пока мы просто взяли свои очки. Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Настраивались на положительный результат, смогли его добиться. Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди. Победы, безусловно, окрыляют, помогают быстрее восстановиться, но все мысли давно уже о ближайшем сопернике. Мы видели оба матча «Пари НН» на старте сезона и отметили, что это очень крепкая, дисциплинированная команда. Хорошо раскрывается при атакующих действиях, грамотно обороняется», — цитирует Федотова Bobsoccer.



Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород», состоится 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.