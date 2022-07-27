Президент «Ариса» Фёдоров: победа над «Нефтчи» — праздник. Подтверждение, что путь верный

Президент и владелец «Ариса» из Лимасола Владимир Фёдоров поделился эмоциями от матча второго квалификационного раунда Лиги конференций с «Нефтчи» (2:0). Эта встреча стала первой для клуба в еврокубках в истории.



«Победа над «Нефтчи» в Лиге конференций — это настоящий праздник, подтверждение того, что мы избрали верный путь. Но в действительности это лишь шажочек вперёд. Мы хотим стать стабильным на европейской арене клубом, — сказал Владимир Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.



Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Арис» из Лимасола сыграл с «Нефтчи» (2:0), состоялся 21 июля. Игра прошла на стадионе «АЕК-Арена» на Кипре. Ответный матч состоится завтра, 28 июля.