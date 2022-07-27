«Не во многих клубах такое есть». Шпилевский — о системе скаутинга в «Арисе»

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал о своём участии в трансферной работе клуба. Он рассказал, как работает департамент скаутинга.
«Да, мы вместе принимаем решения. Президент доверяет мне. У нас есть департамент скаутинга, поэтому это не такая история, что я просто захотел футболиста и его привезли. Последнее решение за владельцем, но предпоследнее — за мной. Если он говорит, что нам нужен футболист, я отвечаю «да» или «нет», и тогда уже игрока покупают. Есть скауты, которые следят за потенциальными новичками, и у нас всё так отстроено, что футболиста сканируют полностью — судят не только по видео и статистике. Наша система скаутинга впечатляет, и не во многих клубах такое есть», — сказал Алексей Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 27 июля 2022
-
13:14
-
13:10
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:40
-
12:34
-
12:25
-
12:10
-
12:06
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:33
-
11:26
-
11:20
-
11:19
-
11:01
-
11:00
-
10:57
-
10:55
-
10:54
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
09:59
-
09:55
-
09:46