«Не во многих клубах такое есть». Шпилевский — о системе скаутинга в «Арисе»

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал о своём участии в трансферной работе клуба. Он рассказал, как работает департамент скаутинга.



«Да, мы вместе принимаем решения. Президент доверяет мне. У нас есть департамент скаутинга, поэтому это не такая история, что я просто захотел футболиста и его привезли. Последнее решение за владельцем, но предпоследнее — за мной. Если он говорит, что нам нужен футболист, я отвечаю «да» или «нет», и тогда уже игрока покупают. Есть скауты, которые следят за потенциальными новичками, и у нас всё так отстроено, что футболиста сканируют полностью — судят не только по видео и статистике. Наша система скаутинга впечатляет, и не во многих клубах такое есть», — сказал Алексей Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.