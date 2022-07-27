Инсайдер Романо: Бека-Бека пройдёт медосмотр для перехода в «Ниццу» в четверг

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека точно сменит клуб в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации журналиста, француз перейдёт в «Ниццу». Сумма трансфера составит € 12 млн, ещё € 2 млн красно-зелёные получат в качестве бонусов. Медосмотр состоится в четверг, после чего о сделке будет объявлено официально.

Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.