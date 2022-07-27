«Карабах» и «Жальгирис» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 27 июля, состоялся ряд ответных матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.



В одном из них швейцарский «Цюрих» на своём стадионе принимал азербайджанский «Карабах». На четвёртой минуте защитник азербайджанцев Максим Медведев отправил мяч в ворота своей команды, а на 56-й минуте Кади восстановил равенство на табло. По итогам 120 минут команды сыграли со счётом 2:2. В первом матче противостояния команда Гурбана Гурбанова одержала победу со счётом 3:2, благодаря сегодняшней ничьей клуб из Агдама вышел в следующий раунд турнира.

В другой игре встречались шведский «Мальмё» и литовский «Жальгирис». Литовцы одержали уверенную победу со счётом 2:0, в первом матче команда из Прибалтики обыграла своих шведских соперников со счётом 1:0. Благодаря выигранным матчам литовцы прошли дальше.