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Германия обыграла Францию и вышла в финал женского чемпионата Европы

Германия обыграла Францию и вышла в финал женского чемпионата Европы
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В эти минуты в Милтон-Кинс (Англия) завершился второй полуфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин. Встречались сборные Германии и Франции. Счёт в матче был открыт на 39-й минуте, Александра Попп точно пробила с близкого расстояния над головой голкипера француженок. Но на 45-й минуте Кадидьяту Дьяни сравняла счёт, точно пробив с дальнего расстояния. Мяч влетел в ворота от Мерле Фромс и был записан как автогол.

Во втором тайме немки вышли вперёд. На 77-й минуте Попп оформила дубль. Этот гол в итоге стал победным.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии уверенно обыграла национальную команду Австрии со счётом 2:0. В другом матче 1/4 финала турнира женская команда Франции в дополнительное время одолела действующих чемпионок Европы из Нидерландов (1:0).

Ранее сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, обыграв национальную команду Швеции со счётом 4:0. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

ЧЕ-2022 (ж). 1/2 финала
27 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Германия (ж)
Окончен
2 : 1
Франция (ж)
1:0 Попп – 40'   1:1 Фромс – 45' (автогол)   2:1 Попп – 76'
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