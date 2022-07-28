Созин: ни Дзюба, ни Оздоев, да и никто из России не усилил бы «Ференцварош» Черчесова

Известный футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о составе венгерского клуба «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов. Во втором раунде квалификации «Ференцварош» одолел словацкий «Слован». В ответном матче «Ференцварош» разгромил соперника со счётом 4:1. В первой встрече «Слован» одержал победу со счётом 2:1.
«Глядя на «Ференцварош» Черчесова, хочу сказать, что никто из обоймы сборной России не усилил бы команду. Ни Дзюба, ни Оздоев, которых туда сватают. А главное, легионеры там собраны очень качественные, но не дорогие. И это при том, что в России у топ-клубов бюджеты гораздо больше! Так что выбирать игроков надо по качествам, а не по цене – нашим стоило бы этому научиться», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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